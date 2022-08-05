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Konya’da cani koca yakayı böyle ele verdi! Eşini öldürüp...

DHA
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Giriş: 05.08.2022 14:08
Konya'da, bir adam tartıştığı eşini tabancayla öldürüp evinin bodrumuna sakladı. Cinayetin ardından arkasında iz bırakmak istemeyen katil kocanın planı başına yıkıldı. Bakın katili ele veren plan nasıl bozuldu!
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