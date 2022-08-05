05 Ağustos 2022, Cuma
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Konya’da cani koca yakayı böyle ele verdi! Eşini öldürüp...
Konya'da, bir adam tartıştığı eşini tabancayla öldürüp evinin bodrumuna sakladı. Cinayetin ardından arkasında iz bırakmak istemeyen katil kocanın planı başına yıkıldı. Bakın katili ele veren plan nasıl bozuldu!