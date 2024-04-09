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Konya’da camiler Ramazan Bayramı için temizleniyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.04.2024 13:07
Ramazan Bayramı nedeniyle camilerde temizlik yapılıyor. Konya'da hafızlar öğrencilik yaptığı camiyi temizledi. Detayları orada bulunan A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
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