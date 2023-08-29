29 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Konya'da büyük deprem olur mu? Deprem uzmanı Şükrü Ersoy A Haber'de açıkladı

Konya'da büyük deprem olur mu? Deprem uzmanı Şükrü Ersoy A Haber'de açıkladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.08.2023 08:57
Güncelleme:29.08.2023 08:57
Konya'nın Kulu ilçesinde saat 07.58'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Deprem uzmanı Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında Konya’da meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu.
Konya’da büyük deprem olur mu?
Konya'da büyük deprem olur mu?
Geri dönüşüm tesisinde yangın
Geri dönüşüm tesisinde yangın
İstanbul’da maymun dehşeti: 3 yaralı
İstanbul'da maymun dehşeti: 3 yaralı
İETT otobüsü 2 çocuğa çarptı
İETT otobüsü 2 çocuğa çarptı
Şaşkın geyik dükkana girdi
Şaşkın geyik dükkana girdi
Av sezonu ne zaman başlıyor?
Av sezonu ne zaman başlıyor?
Resmen rövaşata çekti
Resmen rövaşata çekti
Özel yetiştirilen midyeler toplanıyor
Özel yetiştirilen midyeler toplanıyor
Usta yazar Şule Yüksel Şenler anısına!
Usta yazar Şule Yüksel Şenler anısına!
Türkiye altın çağını yaşıyor
Türkiye altın çağını yaşıyor
Korkutan balık ölümleri!
Korkutan balık ölümleri!
Saç saça baş başa kavga! O anlar kamerada
Saç saça baş başa kavga! O anlar kamerada
Daha Fazla Video Göster