Konya'da boks antrenörünün öldüğü olayda yaralanan arkadaşı olay anını anlattı

Selçuklu ilçesinde 5 Mayıs günü akşam saatlerinde Beyhekim Mahallesi Arafat Sokak'taki apartmanda dövülen kadını kurtarmaya çalışan boks antrenörü Orhan Çumralıgil'in (35) bıçaklanarak öldüğü, arkadaşı Dündar Kömürcü'nün (42) yaralandığı olayın ayrıntıları, tarafların ifadeleri ile ortaya çıktı. Kömürcü, ifadesinde, ''İki kişinin, kadına saldırıp dövdüğünü görmemiz üzerine ben ve ölen arkadaşım Orhan Çumralıgil kavgayı ayırmak için yanlarına gittik" dedi.