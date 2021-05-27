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Konya’da boks antrenörünün feci sonu! Dövülen kadını kurtarmak isterken can verdi
Konya’da 35 yaşındaki boks antrenörü Orhan Çumralıgil göğsüne aldığı 3 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Yaşanan olayın detayları ortaya çıktı. Orhan Çumralıgil’in, Fatih Çiftçi tarafından dövülen kadının kurtarmak isterken öldüğü öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…