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Konya’da balkonda mahsur kalan kedi kurtarıldı!

Konya’da balkonda mahsur kalan kedi kurtarıldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.10.2024 00:11
Konya’nın Seydişehir ilçesinde apartmanın ikinci katının balkonunda mahsur kalan sokak kedisi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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Konya’da balkonda mahsur kalan kedi kurtarıldı!
Konya’da balkonda mahsur kalan kedi kurtarıldı!
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