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Konya’da avukat aracına binerken silahlı vurularak yaralandı

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Giriş: 21.03.2024 16:36
Konya’nın Akşehir ilçesinde park halindeki aracına binmek isteyen avukat, kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından ayağından silahla vuruldu.
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