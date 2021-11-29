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Konya’da anne kedinin yavru köpeğe şefkati, izleyenleri duygulandırdı

İHA
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Giriş: 29.11.2021 15:02
Konya’nın Ereğli ilçesinde, soğukta kalan ve hayatını kaybetmek üzereyken bulunan yavru köpeğe, yeni doğum yapan kedi annelik yapıyor. Ereğli ilçesi Barbaros Mahallesinde yaşayan 13 yaşındaki Fevzi Aldemir’in kedisi ‘Maya’ kendi yavrularına gösterdiği şefkati yavru köpeğe de gösteriyor. Sokakta bulduğu köpeğe sahip çıkan hayvansever Fevzi Aldemir, annesini bulamadığı köpeği evine götürdü. Evde yeni doğum yapan ve 4 yavrusu bulunan Maya, açlıktan hayatını kaybetmek üzere olan yavru köpeği de emzirdi. Kedi, yavrularına gösterdiği annelik şefkatini patileriyle yavru köpeği de severek gösterdi. Kedinin köpeği yavrusu gibi sahiplendiği ve emzirdiği videoları ise aile fertleri cep telefonu ile kaydetti.

Kedisinin bu davranışı karşısında duygulanan Fevzi Aldemir, "Anne kedimiz Maya kendi yavrularına ve sahipsiz köpeğe annelik yapıyor. Maya'yı çok seviyorduk, şimdi bu davranışıyla o şefkatiyle içimizi adeta ısıttı. Maya yavru köpekle birbirine sarılıp uyuyor. Bu duygulandıran ve düşündüren görüntüler karşısında ne söylemek gerekiyor ki" dedi.
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Anne kedinin yavru köpeğe şefkati
Anne kedinin yavru köpeğe şefkati
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