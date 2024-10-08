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Konya'da alkollü sürücünün kullandığı tır dehşeti: 2 ölü, 2 yaralı

Konya'da alkollü sürücünün kullandığı tır dehşeti: 2 ölü, 2 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 09:33
Konya'nın Ereğli ilçesinde alkollü olduğu belirtilen sürücünün kullandığı tırın karıştığı iki ayrı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Alkollü sürücünün kullandığı tır dehşeti: 2 ölü, 2 yaralı
Alkollü sürücünün kullandığı tır dehşeti: 2 ölü, 2 yaralı
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