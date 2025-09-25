25 Eylül 2025, Perşembe

25.09.2025
Kaza, Ereğli - Halkapınar Kara yolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir E. yönetimindeki 42 E 9064 plakalı otomobil, Mehmet K.’nin kullandığı 42 L 3889 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 42 L 3889 plakalı otomobilde bulunan 3 yaşındaki ikiz çocuklar Kayra ve Yiğit Koçer hayatını kaybederken, sürücü baba Mehmet K. ve anne Ayşegül K. yaralandı. Diğer otomobilin sürücüsü Kadir E. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ferhat B. ve Hüseyin B. de kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden ikiz çocukların cenazeleri de olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Konya'da acı kaza: İkiz çocuklar öldü, 5 kişi yaralandı
