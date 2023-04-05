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Konya'da 7 yaşındaki kızının gözleri önünde eşini katletmişti! O caninin ifadesi ortaya çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.04.2023 14:51
Kan donduran olay dün Konya'da meydana geldi. Ebru Gürpe, 7 yaşındaki kızının gözü önünde boşanma aşamasındaki eşi Yılmaz Gürpe tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cani eşin ifadesi ortaya çıktı. İşte dehşete düşüren olayın ayrıntıları...
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