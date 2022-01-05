05 Ocak 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Konya'da 52 yaşındaki kadın şiddet gördüğü kocasını bıçaklayarak öldürdü

Konya'da 52 yaşındaki kadın şiddet gördüğü kocasını bıçaklayarak öldürdü

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.01.2022 08:53
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 52 yaşındaki kadın kendisine ve çocuklarına sürekli şiddet uyguladığını öne sürdüğü kocasını, çıkan tartışmada kalbinden bıçaklayarak öldürdü.
Kahraman mezarı başında anıldı
Kahraman mezarı başında anıldı
İkinci köpek saldırısı! Manzara değişmedi
İkinci köpek saldırısı! Manzara değişmedi
Omicron’un belirtileri neler?
Omicron’un belirtileri neler?
Hande Soral hamile mi?
Hande Soral hamile mi?
Aslan paniği! Kucağına alıp...
Aslan paniği! Kucağına alıp...
Kocasını bıçaklayarak öldürdü
Kocasını bıçaklayarak öldürdü
İstanbul trafiğinde son durum
İstanbul trafiğinde son durum
İstanbul’da dörtyol ağzında kaza
İstanbul'da dörtyol ağzında kaza
Hiç tanımadığı adamı satırla öldürdü
Hiç tanımadığı adamı satırla öldürdü
İstanbul’da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
İstanbul’da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
Marketlerdeki süt gerçekten süt mü?
Marketlerdeki süt gerçekten süt mü?
Doktoru darp eden sanık hakkında karar çıktı!
Doktoru darp eden sanık hakkında karar çıktı!
Daha Fazla Video Göster