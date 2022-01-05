05 Ocak 2022, Çarşamba
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Konya'da 52 yaşındaki kadın şiddet gördüğü kocasını bıçaklayarak öldürdü
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 52 yaşındaki kadın kendisine ve çocuklarına sürekli şiddet uyguladığını öne sürdüğü kocasını, çıkan tartışmada kalbinden bıçaklayarak öldürdü.