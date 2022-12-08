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Konya'da 3 TIR birbirine girdi! Sürücüler araçta sıkıştı: 2 ölü ve 1 yaralı

DHA
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Giriş: 08.12.2022 09:11
Konya'ya bağlı Ereğli ilçesinde 3 TIR'ın karıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Araç içinde sıkışan İlyas Tufan ve İsmail Aylıdere'nin, yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralı ise Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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