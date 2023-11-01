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Konya'da 2 suç örgütüne operasyon; 6 kişi tutuklandı

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Giriş: 01.11.2023 15:43
Güncelleme:01.11.2023 15:45
Konya'nın Ereğli ilçesinde yağma ve kasten yaralama suçlarına karışan iki suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı, tutuklandı.
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