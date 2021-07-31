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Konya katliamı videosu ortaya çıktı! 7 kişinin öldüğü cinayette dehşet anı görüntüleri kamerada

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Giriş: 31.07.2021 18:04
Son dakika haberleri... Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü cinayete ilişkin şoke eden kamera görüntüleri ortaya çıktı. Konya katliamı olarak gündeme bomba gibi düşen olayda saldırıyı, ailenin husumetli olduğu komşularının düzenlediği öğrenilirken olayın 10 yıl önce gerçekleşen kedi kavgasına dayandığı aktarılmıştı. Konya katliamı videosu görüntülerine sadece sabah.com.tr ulaştı.
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