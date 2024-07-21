Konut fiyatları Mayıs’ta yüzde 14,9 geriledi

Konut fiyatları Mayıs ayında yüzde 14,9 geriledi. Fiyatlar 7 aydır enflasyonun altında seyrediyor. Kirada yüzde 25 sınırının kalkması konut fiyatlarını daha da düşürür mü? Gayrımenkul Uzmanı Hakan Özelmacıklı değerlendirdi.