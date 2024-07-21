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Konuşmak için dışarı çağırdığı dini nikahlı eşini öldürdü

Konuşmak için dışarı çağırdığı dini nikahlı eşini öldürdü

İHA
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Giriş: 21.07.2024 16:03
İzmir’in Bayraklı ilçesinde, dini nikahlı 20 yaşındaki eşini konuşmak için dışarı çağıran şahıs, yanındaki bıçakla genç kadını öldürdü. 24 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.
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