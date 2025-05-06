Kontrollü yıkım sırasında kısmi çökme! Çatıdan kopan beton parçası bahçeye düştü

İstanbul Avcılar'da kontrollü yıkım sırasında bir binada kısmi çökme oldu. Beton parçaları yan binaya döküldü. Risk sebebi ile bina 4 saatliğine tahliye edildi. Avcılar'daki bir başka noktada da yine 7 katlı bir binanın çatısından kopan beton parçaları sitenin bahçesine düştü. Facia ucuz atlatıldı.

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