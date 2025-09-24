24 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kontrollü patlatma adeta deprem etkisi oluşturdu: O anlar kamerada
Kontrollü patlatma adeta deprem etkisi oluşturdu: O anlar kamerada

Kontrollü patlatma adeta deprem etkisi oluşturdu: O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.09.2025 18:58
Ümraniye'de dün bir inşaat alanında gerçekleştirilen kontrollü dinamit patlatmasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kameranın sallandığı ve iki sokak kedisinin panikle kaçtığı anlar yer aldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kontrollü patlatma adeta deprem etkisi oluşturdu: O anlar kamerada
Kontrollü patlatma adeta deprem etkisi oluşturdu!
Kontrollü patlatma adeta deprem etkisi oluşturdu!
Erdek’te anız yangını çevreye sıçradı
Erdek'te anız yangını çevreye sıçradı
Örtü yangını paniğe neden oldu, kontrol altına alındı
Örtü yangını paniğe neden oldu, kontrol altına alındı
Tır evin bahçesine uçtu: Faciadan dönüldü
Tır evin bahçesine uçtu: Faciadan dönüldü
Tunceli’de koyun izdihamı: 29 hayvan telef oldu
Tunceli'de koyun izdihamı: 29 hayvan telef oldu
Arazide başlayan yangın ormanlık alana sıçradı
Arazide başlayan yangın ormanlık alana sıçradı
Samsun’da yılın ahisi 55 yılık demir döküm ustası oldu
Samsun'da yılın ahisi 55 yılık demir döküm ustası oldu
Çarpmanın etkisiyle taklalar attı sonra ayağa kalktı!
Çarpmanın etkisiyle taklalar attı sonra ayağa kalktı!
Fatih’te 5 katlı binada korkutan yangın
Fatih’te 5 katlı binada korkutan yangın
Cezaevi firarisinin yakalandığı anlar kamerada
Cezaevi firarisinin yakalandığı anlar kamerada
Yapay zeka ile işlenen suçlar mercek altında!
Yapay zeka ile işlenen suçlar mercek altında!
15 dakika arayla 2 iş yerini pompalı tüfekle kurşunlandı
15 dakika arayla 2 iş yerini pompalı tüfekle kurşunlandı
Daha Fazla Video Göster