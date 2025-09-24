Kontrollü patlatma adeta deprem etkisi oluşturdu: O anlar kamerada

Ümraniye'de dün bir inşaat alanında gerçekleştirilen kontrollü dinamit patlatmasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kameranın sallandığı ve iki sokak kedisinin panikle kaçtığı anlar yer aldı.

