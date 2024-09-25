Kontrolden kaçtı astsubayı şehit etti!

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp, motosikleti ile jandarma astsubay Mehmet Fatih Çangır'a çarparak şehit eden zanlı tutuklandı. Zanlının, çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı, motosiklete ise daha önce 22 kez ceza yazıldığı ortaya çıktı...

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