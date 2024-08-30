Kontrolden çıkıp kafeye daldı! O anlar saniye saniye görüntülendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaza meydana geldi. Kazada kontrolden çıkan otomobil, önce hafif ticari araçla çarpıştı daha sonra 2 kafeye savruldu ve durdu. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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