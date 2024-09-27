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Kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarpan araç hurdaya döndü: 4 yaralı

Kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarpan araç hurdaya döndü: 4 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.09.2024 09:30
Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak devrildi. Hurda yığınına dönen otomobilde 4 kişi yaralandı.
Aydınlatma direğine çarpan araç hurdaya döndü
Aydınlatma direğine çarpan araç hurdaya döndü
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