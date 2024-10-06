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Kontrolden çıkan traktör önce araçlara çarptı sonra kaldırıma çıktı

Kontrolden çıkan traktör önce araçlara çarptı sonra kaldırıma çıktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.10.2024 14:51
Kayseri'nin Develi ilçesinde freni patlayan traktör önce iki araca, ardından da kaldırıma çıkarak yayaların arasına daldı. Kaldırımda yürüyen vatandaşların, son anda kendilerini atarak üzerlerine gelen traktörden kurtulmayı başardığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
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