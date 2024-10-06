06 Ekim 2024, Pazar
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Kontrolden çıkan traktör önce araçlara çarptı sonra kaldırıma çıktı
Kayseri'nin Develi ilçesinde freni patlayan traktör önce iki araca, ardından da kaldırıma çıkarak yayaların arasına daldı. Kaldırımda yürüyen vatandaşların, son anda kendilerini atarak üzerlerine gelen traktörden kurtulmayı başardığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.