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Kontrolden çıkan TIR’daki tonlarca mermer yola savruldu

Kontrolden çıkan TIR’daki tonlarca mermer yola savruldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 16:46
Manisa'nın Akhisar ilçesinde kavşakta kontrolden çıkan tırda bulunan tonlarca mermer yola savruldu. Yolda başka aracın olmaması olabilecek bir faciayı önledi.
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TIR’daki tonlarca mermer yola savruldu
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