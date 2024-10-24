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Kontrolden çıkan TIR devrildi sürücüsü yaralandı

Kontrolden çıkan TIR devrildi sürücüsü yaralandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 15:53
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan tır devrildi, sürücüsü yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı sürücü kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Kontrolden çıkan TIR devrildi sürücüsü yaralandı
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