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Kontrolden çıkan TIR devrildi! Bursa'da feci kaza

İHA
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Giriş: 01.05.2021 19:44
Güncelleme:01.05.2021 19:48
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan TIR şarampole devrildi, sürücüsü yaralı olarak kurtuldu. Olay yerine sevk edilen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü burada tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaza saat 14.30 sıralarında Orhangazi'de Fındıklı Yolu üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; Fadıl Dinsever (64) idaresindeki 77 BB 440 plakalı tır Kale yolu istikametinden Fındıklı istikametine doğru giderken kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Devrilen tırın sürücüsü Fadık Dinsever çevreden yetişen başka sürücüler tarafından araç içinden çıkarıldı.

Olay yerine sevk edilen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü burada tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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