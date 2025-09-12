Kontrolden çıkan otomobil takla attı:1 yaralı

Kaza Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kaza da bir kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN