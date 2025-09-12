12 Eylül 2025, Cuma

Kontrolden çıkan otomobil takla attı:1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı:1 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2025 21:59
Kaza Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kaza da bir kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
