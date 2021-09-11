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Kontrolden çıkan otomobil köprü ayağına ok gibi saplandı

İHA
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Giriş: 11.09.2021 16:00
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin köprülü kavşağın ayağına çarpması sonu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Sürücüsünün alkollü olduğu tespit edilen ve otomobilin hurdaya döndüğü ve bir kişinin araç içinde sıkıştığı kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazanın ardından kazada ağır yaralanıp hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybeden Eyüp Akın'ın çalan telefonuna polis memuru cevap verdi. Annesi olduğunu söyleyen telefonun diğer ucundaki kişiye, oğlunun bir kaza geçirdiğini, durumunun iyi olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.
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