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Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.09.2024 14:39
Eskişehir’de sokak arasından çıkan kamyona çarpmamak için ani manevra yapan otomobil, sürücüsünün ireksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kaldırımdaki ağaca çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki çocuk yaralandı.
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı
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