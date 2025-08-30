30 Ağustos 2025, Cumartesi

Kontrolden çıkan kamyonet elektrik direğini yerle bir etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2025 15:03
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan kamyonet, enerji nakil hattı beton direğine çarptı. Sürücünün ağır yaralandığı olayda, elektrik tellerinden çıkan akım yangına sebep oldu. Bazı vatandaşlar, tehlikeli olmasına rağmen devrilmek üzere olan direğin altından geçip gitti.
