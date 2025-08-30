Kontrolden çıkan kamyonet elektrik direğini yerle bir etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan kamyonet, enerji nakil hattı beton direğine çarptı. Sürücünün ağır yaralandığı olayda, elektrik tellerinden çıkan akım yangına sebep oldu. Bazı vatandaşlar, tehlikeli olmasına rağmen devrilmek üzere olan direğin altından geçip gitti.

