Kontrolden çıkan kamyonet ağaçlık alana uçtu

Kaza, Şehir Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu. Kazada sürücü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN