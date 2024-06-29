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Kontrolden çıkan cip polis otosu ile iki araca çarptı: 2’si polis 3 yaralı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 29.06.2024 18:54
Çorum’un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan bir cipin devriye atan polis aracı ile park halindeki iki araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si polis 3 kişi yaralandı.
Kontrolden çıkan cip polis otosu ile iki araca çarptı
Kontrolden çıkan cip polis otosu ile iki araca çarptı
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