31 Temmuz 2024, Çarşamba
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Kontrolden çıkan belediye otobüsü, tamirciye girdi
Bursa'da cadde üzerine ilerleyen belediye otobüsü kontrolden çıkıp oto tamir dükkanına girdi. Sürücünün hafif yaralandığı olayda şans eseri araçta yolcu olmaması facianın önüne geçti.