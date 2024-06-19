19 Haziran 2024, Çarşamba
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Kontrolden çıkan ATV kanala devrildi: 2 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ATV'nin yol kenarındaki kanala devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Aynı anda ana caddede meydana gelen kazada araçların yolu kapatması nedeniyle yaralılar uzun süre ambulans beklemek zorunda kaldı. Yerde yatan yaralı gençlerden biri ambulansı beklerken bile elinden telefonu bırakmadı.