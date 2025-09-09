09 Eylül 2025, Salı

Kontrolden çıkan araç oto yıkamaya uçtu: 3 yaralı

Kontrolden çıkan araç oto yıkamaya uçtu: 3 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2025 22:22
Ankara’nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkan 06 AU 9414 plakalı otomobil, oto yıkamanın önüne çarparak kaza yaptı. Otomobil önce ağaca ve trafik levhasına, ardından yıkamadan çıkan araç ve taksiye çarptı. Kazada yerinden fırlayan direk, dükkan görevlisine çarparak kafasını yaraladı ve bacağını kırdı. Araç içindeki 2 kişi de yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
