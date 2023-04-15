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Konteyner sayısı 22 bine çıkarılacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.04.2023 16:36
Deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta kurulan konteyner sayısının 22 bine çıkartılması hedefleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yüksel Aklan aktardı.
Konteyner sayısı 22 bine çıkarılacak
Konteyner sayısı 22 bine çıkarılacak
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