11 Mart 2023, Cumartesi
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Konteyner kente 800 kişi barınıyor
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çadırlarda kalan depremzede vatandaşlar için hazırlanan konteyner kentte yaşam devam ediyor. Konteynerlerde bir yandan da vatandaşların ihtiyacı giderilerek yaralar sarılmaya çalışılıyor. Detayları A Haber muhabiri Esra Arpa aktardı.