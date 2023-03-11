Konteyner kente 800 kişi barınıyor

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çadırlarda kalan depremzede vatandaşlar için hazırlanan konteyner kentte yaşam devam ediyor. Konteynerlerde bir yandan da vatandaşların ihtiyacı giderilerek yaralar sarılmaya çalışılıyor. Detayları A Haber muhabiri Esra Arpa aktardı.