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Kontağını açık bıraktı, aracından ve 2 Milyon TL parasından oldu

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Giriş: 14.04.2024 15:08
Arnavutköy’de kontağı açık bırakan vatandaşın aracını ve içindeki 2 milyon TL’yi çalan hırsız, otomobil ile birlikte polis ekipleri tarafından yakalandı. Araç içerisinden 54 bin 650TL nakit para çıkarken, hırsızın aracı çalma anı kameraya yansıdı.
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