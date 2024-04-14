Kontağını açık bıraktı, aracından ve 2 Milyon TL parasından oldu

Arnavutköy’de kontağı açık bırakan vatandaşın aracını ve içindeki 2 milyon TL’yi çalan hırsız, otomobil ile birlikte polis ekipleri tarafından yakalandı. Araç içerisinden 54 bin 650TL nakit para çıkarken, hırsızın aracı çalma anı kameraya yansıdı.