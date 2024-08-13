13 Ağustos 2024, Salı
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Konservelerde ölümcül tehlike! Zehirlenme riski yüksek | Konserve ne kadar süre içinde tüketilmeli?
Bugünlerde ev hanımlarının en büyük mesailerinden biri konserve hazırlığı. Yaz sebzelerini kışın da tüketmek için konserve yapacakları zorlu bir süreç bekliyor. Özellikle konserve yapılırken olmazsa olmaz kurallara uyulmazsa işin ucu zehirlenmelere hatta ölüme kadar gidebiliyor.