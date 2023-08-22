Konserve sezonu başladı | Konserve yaparken nelere dikkat edilmeli? Sağlıklı konserve nasıl olmalı?

Kışlık konserveler için evlerde hazırlık başladı. Peki konserve yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve sağlıklı konserve nasıl olmalı? A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı.

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