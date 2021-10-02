02 Ekim 2021, Cumartesi
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Konsere gitti, hayatı değişti | Unutulan 800 çeşit çalgıyı yeniden yaptı
Her bir insan, ayrı bir hikaye barındırıyor. Kiminin hikayesi sessiz sedasız içinde taşıdıklarından oluşurken, kimi de bizlere başarı dolu öyküsüyle örnek oluyor. A Haber ekibi, bu hafta da farklı yerlere gitti ve farklı insan yaşamlarına konuk oldu. Muhabirlerimizden Damla Karasu'nun hikayeleri, Ömer Er'in görüntüleriyle ekranlarınıza geliyor.