12 Kasım 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kömür deposunda yangın! Tonlarcası küle döndü

Kömür deposunda yangın! Tonlarcası küle döndü

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.11.2021 18:52
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir kömür deposunda yangın çıktı. Korku dolu anlara sebep olan yangında 5 ton mangal kömürü küle döndü. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve olay yerinden yeni görüntüler haberimizde...

Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Doğantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T'ye ait presleme ve mangal kömürü üretimi yapan bir depoda, altta kalan kömürlerin naylon torba içerisinde ısınması neticesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken, yaklaşık 5 tonluk poşetlenmiş mangal kömürü ise küle döndü.

Yangın ile ilgili açıklama yapan mülk sahibi Halil Kuzu, "Kömür kendi kendine alttan tutuşmuş. Depo içerisinde plastik torbaların içerisindeydi. Alttan kendi kendine ısınınca tutuştu, böylelikle de yangın çıktı. Yaklaşık 4-5 ton kömürümüz yandı. Poşetlenmiş haldeydiler. Elleme kömürüydü bu yananlar, yani en pahalı kömür. Küçük bir ısınmayla bunlar hemen yangın halini alıyor. Naylon olduğu için de sönmesi zor oluyor" şeklinde konuştu.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kömür deposunda yangın! Tonlarcası küle döndü
Kömür deposunda yangın! Tonlarcası küle döndü
İstanbul’da ekmek fiyatı ne kadar oldu?
İstanbul’da ekmek fiyatı ne kadar oldu?
8 bin yıllık takı bulundu
8 bin yıllık takı bulundu
Adana’da kesik baş cinayetinde şok tutuklamalar!
Adana'da kesik baş cinayetinde şok tutuklamalar!
Sona doğru! Ne zaman hizmete açılacak?
Sona doğru! Ne zaman hizmete açılacak?
Enkazdan doğan şehir
Enkazdan doğan şehir
Oyuncak sandı! Öğrenince şoke oldu
Oyuncak sandı! Öğrenince şoke oldu
Tartıştığı otobüs şoförünü bıçakladı
Tartıştığı otobüs şoförünü bıçakladı
Malatya’da korkutan deprem
Malatya'da korkutan deprem
İBB yarım bırakmıştı
İBB yarım bırakmıştı
Vahşi doğada dev piton ve anne timsah karşı karşıya!
Vahşi doğada dev piton ve anne timsah karşı karşıya!
Hindistan cevizini öyle bir kullandı ki...
Hindistan cevizini öyle bir kullandı ki...
Daha Fazla Video Göster