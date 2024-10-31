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Kömür ateşi ile gelen lezzet hastalıklara karşı koruyor

Kömür ateşi ile gelen lezzet hastalıklara karşı koruyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 11:57
Kış aylarının gelmesi ile hastalıklara karşı dirençli olmak isteyenler, çözümü doğal şifa deposu olarak gösterilen kelle paça ve ayak paça çorbasında buluyor. Sabahın erken saatlerinde vatandaşların tükettiği çorbalar hem gün boyu tok tutuyor hem de vücuda direnç sağlıyor.
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