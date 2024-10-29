29 Ekim 2024, Salı
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Komşusunun kapısına çöp attı! Takılan gizli kamerayla yakalandı
Ordu’da kendisi hakkında asılsız ihbarlarda bulunup evinin önüne çöp attığını öne sürdüğü alt komşusu Gülcan A. (60) için defalarca suç duyurusunda bulunan, ancak sonuç alamayan Samet Zengin (35), çareyi güvenlik kamerası taktırmakta buldu. Gülcan A.'nın çöp attığı anlar kameraya yansırken, Zengin, tekrar hukuki mücadele başlatmaya hazırlanıyor.