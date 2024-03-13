Komşular 3 dakika arayla iftar yapıyor! 2 mahallede 3 dakika farkla iftar

Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sınırında bulunan Mıhlı Çayı'nın iki yakasındaki komşular 3 dakika arayla oruçlarını açıyor. Mıhlı Çayı'nın Edremit yakasında yaşayan vatandaşlar, "Onlar oruç açarken biz bekliyoruz" diyor.

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