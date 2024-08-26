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Komşu kavgasında kan aktı: 3 ölü

Komşu kavgasında kan aktı: 3 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.08.2024 11:51
3 gün önce komşular arasında çıkan tartışma bugün silahlı kavgaya dönüştü, 3 kişi yaşamını yitirdi. A Haber Murat Sekban ayrıntıları aktardı.
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