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Komodo ejderinin yavru keçiyi canlı canlı yedi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.12.2022 10:10
Güncelleme:20.12.2022 10:12
Komodo ejderinin keçi avı kameralara yansıdı. YouTube'da vahşi doğa ile ilgili videolar paylaşan bir kanalın son paylaştığı görüntü izleyenleri dehşete düşürdü. Yaşayan dinozor olarak da bilinen kertenkele, rakibini zayıflatmak için kuyruğunu kullanırken, en çaresiz anda öldürücü hamleyi gerçekleştirdi.
Komodo ejderinin yavru keçiyi canlı canlı yedi!
Komodo ejderinin yavru keçiyi canlı canlı yedi!
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