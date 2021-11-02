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Komodo ejderi canlı canlı geyik ve karnındaki yavrusunu yedi

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Giriş: 02.11.2021 14:18
Dünyanın en tehlikeli hayvanları arasında gösterilen komodo ejderinin hamile geyiği canlı canlı yemesi görenleri dehşete düşürdü. Vahşi gerçek yüzünü gün yüzüne çıkaran olayda ormanlık alanda hamile bir geyiğe saldıran komodo ejderi, geyiğin karnındaki yavrusunu çıkartarak onu da yedi.
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