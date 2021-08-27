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Kombi bomba gibi patladı! Müstakil ev küle döndü

İHA
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Giriş: 27.08.2021 00:42
Güncelleme:27.08.2021 00:43
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan müstakil ev, kombi patlaması sonucu alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Veysel Dede isimli vatandaşa ait olan müstakil evde kombi patladı. Patlamanın ardından kısa sürede büyüyen yangında, alevler bir anda evi sararak çatıya ulaştı. Evden yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarının ardından söndürüldü. Yangın sonrasında yaralanan kimsenin olmaması rahat bir nefes aldırırken, alevlere teslim olan ev ise tamamen kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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