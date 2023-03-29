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Komandolar Kahramanmaraş'ta depremzedeler için seyyar fırın kurdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.03.2023 16:42
Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta bulunan Komandolar, seyyar fırın kurdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
Komandolar seyyar fırın kurdu
Komandolar seyyar fırın kurdu
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